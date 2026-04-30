w-inds.千葉涼平＆橘慶太、約23年前の“美少年ショット”に驚きの声「天使すぎ」「なつかしい!!」
ダンスボーカルユニット・w-inds.の千葉涼平（41）が、30日までに自身のXを更新。w-inds.公式Xが公開した写真に反応し、ファンから反響が寄せられてる。
【写真】「なつかしい!!二人ともかわいー」w-inds.千葉涼平＆橘慶太、約23年前の“美少年ショット”
千葉は「TBS『CDTV』さんの収録ですかね？」と、幼い頃の自身と橘慶太（40）が写ったオフショットにコメント。公式Xの投稿には「2003.05.05」と撮影された日が記されており、オフ感満載の2人を捉えた約23年前の写真となっていた。
まだあどけなさも残る2人の姿に、ファンからは「慶太くんの髪型からして、スパラバだね」「記憶力すごい」「なつかしい!!二人ともかわいー」「この時代の涼平くん天使すぎます」「少年可愛過ぎますね」などと反響が寄せられている。
【写真】「なつかしい!!二人ともかわいー」w-inds.千葉涼平＆橘慶太、約23年前の“美少年ショット”
千葉は「TBS『CDTV』さんの収録ですかね？」と、幼い頃の自身と橘慶太（40）が写ったオフショットにコメント。公式Xの投稿には「2003.05.05」と撮影された日が記されており、オフ感満載の2人を捉えた約23年前の写真となっていた。
まだあどけなさも残る2人の姿に、ファンからは「慶太くんの髪型からして、スパラバだね」「記憶力すごい」「なつかしい!!二人ともかわいー」「この時代の涼平くん天使すぎます」「少年可愛過ぎますね」などと反響が寄せられている。