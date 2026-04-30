¾åÂô¤¬³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È4Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂô¤¬30Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Æü¿ô¤¬9Ç¯¤ËÃ£¤·¤Æ³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼è¤Ã¤Æ²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï4Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ¡£
¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀìÂç¾¾¸Í¹â¤«¤é2012Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç24Ç¯¤ËÊÆµå³¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿25Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö12¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£