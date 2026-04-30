佐渡では５月１日夕方から２日にかけて、下越では１日夜遅くから２日にかけて強風に注意・警戒してください。



また、新潟県では、５月１日昼過ぎから２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要です。



新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が九州の南を東北東へ進んでいます。この低気圧は、５月１日は本州太平洋側の沿岸付近を通って三陸沖に進み、別の低気圧が日本海に発生して東北東に進む見込みです。また、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下１８℃以下の寒気が流れ込む見込みで、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。





低気圧が予想より発達した場合は、下越と佐渡の陸上に暴風警報を発表する可能性があります。◆風の予想５月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）◆５月２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １３メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １３メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡では５月１日夕方から２日にかけて、下越では１日夜遅くから２日にかけて強風に注意・警戒してください。また、新潟県では、５月１日昼過ぎから２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※３０日午後４時３３分発表「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より