【気象情報】5月1日から2日にかけて強風に注意 下越と佐渡で暴風警報の可能性も《新潟》
佐渡では５月１日夕方から２日にかけて、下越では１日夜遅くから２日にかけて強風に注意・警戒してください。
また、新潟県では、５月１日昼過ぎから２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要です。
新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が九州の南を東北東へ進んでいます。この低気圧は、５月１日は本州太平洋側の沿岸付近を通って三陸沖に進み、別の低気圧が日本海に発生して東北東に進む見込みです。また、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下１８℃以下の寒気が流れ込む見込みで、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。
◆風の予想
５月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １８メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １５メートル （３０メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １５メートル （３０メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
◆５月２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １８メートル （３０メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １３メートル （２５メートル）
中越 海上 ２０メートル （３０メートル）
上越 陸上 １３メートル （２５メートル）
上越 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
佐渡では５月１日夕方から２日にかけて、下越では１日夜遅くから２日にかけて強風に注意・警戒してください。また、新潟県では、５月１日昼過ぎから２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
※３０日午後４時３３分発表「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より