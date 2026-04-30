モデルの水原希子さんは4月29日、自身のInstagramを更新。京都でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：水原希子さん公式Instagramより）

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モデルの水原希子さんは4月29日、自身のInstagramを更新。京都で過ごす様子を披露しました。

【写真】水原希子、京都満喫プライベートショット

「満喫してますな〜」

水原さんは「Kyoto」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。6枚目は鏡越しの自撮りショットで、頭に花が生えているように見えるヘアピンをつけ、笑顔を見せる姿です。そのほか、京都の町並みや食事、音楽イベントの様子なども公開。複数人で大きな木に手を当てるシーンなど、水原さんのリラックスした姿が伝わる投稿となっています。

ファンからは「希子ちゃんすてき」「京都を満喫してますな〜」「きこちゃん大好き」「かわいいきこちゃん」「会いたい、会いたい」「童心に帰れる感じがするね」などの声が集まりました。

京都ショットはほかにも

24日にも「my days in kyoto」とつづり、京都でのプライベートショットを公開していた水原さん。エスカレーターでの自撮りや、バザーとみられる出店の様子などを披露しました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:五六七 八千代)