「満喫してますな〜」水原希子、京都でのプライベートショット公開！ 「童心に帰れる感じ」
モデルの水原希子さんは4月29日、自身のInstagramを更新。京都で過ごす様子を披露しました。
【写真】水原希子、京都満喫プライベートショット
ファンからは「希子ちゃんすてき」「京都を満喫してますな〜」「きこちゃん大好き」「かわいいきこちゃん」「会いたい、会いたい」「童心に帰れる感じがするね」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】水原希子、京都満喫プライベートショット
「満喫してますな〜」水原さんは「Kyoto」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。6枚目は鏡越しの自撮りショットで、頭に花が生えているように見えるヘアピンをつけ、笑顔を見せる姿です。そのほか、京都の町並みや食事、音楽イベントの様子なども公開。複数人で大きな木に手を当てるシーンなど、水原さんのリラックスした姿が伝わる投稿となっています。
京都ショットはほかにも24日にも「my days in kyoto」とつづり、京都でのプライベートショットを公開していた水原さん。エスカレーターでの自撮りや、バザーとみられる出店の様子などを披露しました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:五六七 八千代)