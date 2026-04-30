ミセス・大森元貴、新曲MVオフショットに「風の妖精」と絶賛の嵐 若井＆藤澤の“ほほ笑ましい”2ショットも「うわああ」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）が30日、自身のインスタグラムを更新。新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoでのオフショットを公開した。
【写真】「風の妖精にしか見えない」ファンから絶賛の嵐、大森元貴が公開したミセス新曲MVオフショット
大森は、風をイメージさせる絵文字とともに、妖艶な光沢感のあるホワイトの衣装をまとったショットや、風になびく髪が印象的な姿、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が並んで座るほほ笑ましいショットなど、複数枚の写真を披露している。
美しさも感じる抽象的な写真の数々に、ファンからは「美しすぎる」「ラスト写真好き」「うわああ、似合ってるよー」「ぎゃあああああ 可愛すぎるし風の妖精にしか見えない」「はぁーん。うちゅくしい」「この衣装、なかなか着こなせる人いないと思いますが、とてもよくお似合いです」などと、絶賛する声が集まっていた。
【写真】「風の妖精にしか見えない」ファンから絶賛の嵐、大森元貴が公開したミセス新曲MVオフショット
大森は、風をイメージさせる絵文字とともに、妖艶な光沢感のあるホワイトの衣装をまとったショットや、風になびく髪が印象的な姿、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が並んで座るほほ笑ましいショットなど、複数枚の写真を披露している。
美しさも感じる抽象的な写真の数々に、ファンからは「美しすぎる」「ラスト写真好き」「うわああ、似合ってるよー」「ぎゃあああああ 可愛すぎるし風の妖精にしか見えない」「はぁーん。うちゅくしい」「この衣装、なかなか着こなせる人いないと思いますが、とてもよくお似合いです」などと、絶賛する声が集まっていた。