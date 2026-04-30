ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、韓国の広告業界から注目されている。1月にミニアルバム「EUPHORIA」でデビューしたボーイズグループだ。

昨年、韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバルオーディション番組で結成された。デビュー前から話題となり、美容ブランドのアンバサダーに抜てきされるなど、デビュー以降もファッション業界など複数分野から、次々とオファーを受けているという。

韓国メディアのニュースエンは30日「F＆B分野でコラボレーションを通じて独自の製品を展開するなど、一般との接点を拡大し、ファン層と大衆性の両方を同時に確保した。また、ファッション分野ではカジュアルブランドからアイウェア（メガネ、サングラスなど、目や目元に装着するアイテム）まで、さまざまなカテゴリーでブランドモデルに起用された」と報じた。

さらに「感覚的なスタイルの消化力と洗練されたビジュアルで新たなファッションアイコンとして台頭し、美容分野でも明るくトレンド感のあるイメージでブランドの魅力を一層高めている」と評価した。

デビュー直後は、世界4大ファッションウイークに参加しただけでなく、各国のファッションショーのゲストとして出席し、主要誌のカバーモデルとしても活躍した。

ALPHA DRIVE ONEは、5月16日に、埼玉・ベルーナドームで開催される「ASEA 2026」のステージに立つ。また6月26〜28日の3日間、横浜のぴあアリーナMMで、ファンコンサートツアー「STAR ROAD」を開催する。