今季全試合に出場していた神戸・李承信共同主将がメンバー外に ＰＯ見据えるレニーＨＣ「コンディションをより高いレベルに持っていくため」
ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。リーグ戦は残り２試合で首位・埼玉を勝ち点１差で追う２位。すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出は決めているが、次節の三重戦（５月２日、花園）に勝てば他チームの結果次第で首位浮上や、２位以内が決まる可能性もある。
この日、発表された三重戦のメンバー２３人に、今季ここまで主にＳＯとして全試合に出場していた日本代表・李承信共同主将の名前はなかった。
デイブ・レニー・ヘッドコーチは「何人かの変更はサラマンダーマッチ（リーグに出場しない選手の試合）で、いいパフォーマンスをしたメンバーにチャンスを与えたいから。ＰＯに向かう上で、誰が出ても自信を持ってプレーできるように」と説明。李については「コンディションをより高いレベルに持っていくため、運動量をコントロールしている」と、リーグ最終節（５月１０日、東京ベイ戦）以降を見据えての欠場だと強調した。
３０日に発表された神戸のメンバーは以下の通り（数字は背番号）
１高尾 時流
２北出 卓也
３渡辺 隆之
４ブロディ・レタリック
５小瀧 尚弘
６ティエナン・コストリー
７今村 陽良
８ワイサケ・ララトゥブア
９上村 樹輝
１０ブリン・ガットランド
１１イノケ・ブルア
１２タリ・イオアサ
１３アントン・レイナートブラウン
１４松永 貫汰
１５上ノ坊駿介
１６松岡 賢太
１７前田 翔
１８具 智元
１９ジェラード・カウリートゥイオティ
２０ソロモネ・フナキ
２１中嶋 大希
２２マイケル・リトル
２３植田 和磨