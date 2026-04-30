神戸 デイブ・レニーHC

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　ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。リーグ戦は残り２試合で首位・埼玉を勝ち点１差で追う２位。すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出は決めているが、次節の三重戦（５月２日、花園）に勝てば他チームの結果次第で首位浮上や、２位以内が決まる可能性もある。

　この日、発表された三重戦のメンバー２３人に、今季ここまで主にＳＯとして全試合に出場していた日本代表・李承信共同主将の名前はなかった。

　デイブ・レニー・ヘッドコーチは「何人かの変更はサラマンダーマッチ（リーグに出場しない選手の試合）で、いいパフォーマンスをしたメンバーにチャンスを与えたいから。ＰＯに向かう上で、誰が出ても自信を持ってプレーできるように」と説明。李については「コンディションをより高いレベルに持っていくため、運動量をコントロールしている」と、リーグ最終節（５月１０日、東京ベイ戦）以降を見据えての欠場だと強調した。

　３０日に発表された神戸のメンバーは以下の通り（数字は背番号）

　１高尾　時流

　２北出　卓也

　３渡辺　隆之

　４ブロディ・レタリック

　５小瀧　尚弘

　６ティエナン・コストリー

　７今村　陽良

　８ワイサケ・ララトゥブア

　９上村　樹輝

１０ブリン・ガットランド

１１イノケ・ブルア

１２タリ・イオアサ

１３アントン・レイナートブラウン

１４松永　貫汰

１５上ノ坊駿介

１６松岡　賢太

１７前田　　翔

１８具　　智元

１９ジェラード・カウリートゥイオティ

２０ソロモネ・フナキ

２１中嶋　大希

２２マイケル・リトル

２３植田　和磨