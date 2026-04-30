ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。リーグ戦は残り２試合で首位・埼玉を勝ち点１差で追う２位。すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出は決めているが、次節の三重戦（５月２日、花園）に勝てば他チームの結果次第で首位浮上や、２位以内が決まる可能性もある。

この日、発表された三重戦のメンバー２３人に、今季ここまで主にＳＯとして全試合に出場していた日本代表・李承信共同主将の名前はなかった。

デイブ・レニー・ヘッドコーチは「何人かの変更はサラマンダーマッチ（リーグに出場しない選手の試合）で、いいパフォーマンスをしたメンバーにチャンスを与えたいから。ＰＯに向かう上で、誰が出ても自信を持ってプレーできるように」と説明。李については「コンディションをより高いレベルに持っていくため、運動量をコントロールしている」と、リーグ最終節（５月１０日、東京ベイ戦）以降を見据えての欠場だと強調した。

３０日に発表された神戸のメンバーは以下の通り（数字は背番号）

１高尾 時流

２北出 卓也

３渡辺 隆之

４ブロディ・レタリック

５小瀧 尚弘

６ティエナン・コストリー

７今村 陽良

８ワイサケ・ララトゥブア

９上村 樹輝

１０ブリン・ガットランド

１１イノケ・ブルア

１２タリ・イオアサ

１３アントン・レイナートブラウン

１４松永 貫汰

１５上ノ坊駿介

１６松岡 賢太

１７前田 翔

１８具 智元

１９ジェラード・カウリートゥイオティ

２０ソロモネ・フナキ

２１中嶋 大希

２２マイケル・リトル

２３植田 和磨