ドル高にやや調整、米債利回り小幅低下 ドル円１６０．５０割れ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル高にやや調整が入っている。米10年債利回りが4.43％台から4.41％台に低下してきている。ドル円は160.72レベルまで買われたあと、足元では160.50割れまで反落した。ユーロドルは1.1655付近を安値に、1.1680付近へと反発。前日NY終値水準に戻している。ポンドドルも1.3454付近まで下押しされたあと、1.3480台へと反発。前日NY終値を再び上回っている。



欧州株は総じて軟調にスタートしている。NY原油先物は中東情勢への警戒感で大幅に買われている。ただ、110ドル台を高値に、108ドル付近へとやや調整の動きがみられている。



USD/JPY 160.49 EUR/USD 1.1680 GBP/USD 1.3485

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