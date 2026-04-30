トランプ大統領「もういい人はやめた」　海上封鎖のイランに“降参”迫る「早く賢くなった方がいい」

トランプ大統領は29日、アメリカ軍の海上封鎖によりイランの経済は大きな打撃を受けていると主張し、「イランは降参するしかない」と強調しました。

一方で、アメリカは新たな軍事作戦も検討している模様です。

アメリカ・トランプ大統領：

（イランは）降参するしかない。「負けた、降参だ」と言えばいい。彼らの経済は本当に深刻な状態だ。死んだも同然だ。

トランプ大統領はイランへの海上封鎖について、「天才的な作戦で、完璧だ」と自画自賛し、継続する構えを見せました。

一方でアメリカのニュースサイト・アクシオスは、「イランでの新たな軍事行動について、トランプ氏が軍の司令官から30日に説明を受ける予定だ」と報じました。

アクシオスは「交渉の行き詰まりを打破するため、トランプ氏が大規模な作戦を再開することを真剣に検討している」と指摘しています。

これに先立ち、トランプ氏は自身のSNSに「もう、いい人はやめた」とのタイトルでサングラスをかけ自動小銃を手にした画像を投稿し、イランは「早く賢くなった方がいい」とコメントし、合意に応じるよう圧力をかけています。