経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。親交ある元首相の凄みを語った。

元経産省官僚で、数々の政治家と仕事をしてきた岸氏。「この人スゴイなと思ったのは、自分がお仕えした小泉純一郎さん」と告白した。

「小泉内閣で当時の竹中平蔵大臣の秘書官をしていて、官邸の場にいた」と回想し、「今政治家って小粒の人が増えちゃった。小泉さんはほんとに将軍ってこういう感じなんだろうな、と思える」と評した。

実感した出来事として、郵政民営化での立ち回りを挙げた。法律を通すため、自民党内での賛成派を増やす根回しに奔走。「強く反対していた亀井静香さんにも、郵政民営化が通ればこういうことをします、といろんな約束をした。いざ、民営化できたらその約束を全部無視したわけです」と岸氏は説明した。

当然憤慨する亀井氏に、小泉氏が言ったひと言が「とても印象的だった」と岸氏。その言葉は「政治の世界では、だまされるヤツが悪いんだ」だったという。「それ聞いて、ほんとにこの人スゴイわ、と。ほんとに将軍で、自分がやりたいことを通すためにはここまでちゃんといろんなことをやって、最後はバッサリやる」と振り返り、共演陣を驚かせた。

当時小泉氏は「自民党をぶっ壊す」と改革への覚悟を叫んでいたが、岸氏は「壊すまでに至らなかったけど、人間関係は壊しまくった」と言って、笑わせていた。