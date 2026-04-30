『アメトーーク！』発フードイベントが2026年も開催決定！今年は六本木ヒルズが舞台に

『アメトーーク！』発のフードイベントが、今年も開催されることが決定した。

【映像】『-196無糖 おつまみドラフト会議2026』はTVerで無料配信中！（期間限定）

毎年大好評の『アメトーーク！』ネットだけのスペシャル番組『おつまみドラフト会議』。

今年の最新作に登場するおつまみを実際に味わえるイベントが、テレビ朝日の社屋の目の前「六本木ヒルズアリーナ」で、5月22日（金）から24日（日）までの3日間、入場無料で楽しめる。

「-196［イチキューロク］無糖」と一緒に食べたいおつまみを、初夏の心地よい陽気の東京・六本木で堪能してみては？

◆『おつまみドラフト会議』が今年も絶賛配信中

2019年からスタートした『アメトーーク！』のネット限定ムービー『おつまみドラフト会議』が今年も絶賛配信中だ。

サントリーの「-196［イチキューロク］無糖」を飲むときに一緒に食べたいおつまみをドラフト形式で3位まで指名し、競合したら白熱の抽選となる人気企画。

今年はじめて、おつまみを奪い合うメンバーが4人から5人に。より「競合」が生まれやすくなり、芸人同士の戦いも熱が入る。

今回そんな戦いに挑んだのは、田村淳、アインシュタイン・河井ゆずる、さや香・新山、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）の5名。

ゆずると熊元プロレスが一触即発、仁義なきおつまみバトルが開幕する。

また、思わず稲田が惚れてしまう、淳のおつまみセレクトとは？

さらに史上初の試み、「芸人オリジナルレシピ」も登場。

はたして、自ら作ったおつまみを無事獲得することはできるのか？

白熱の戦いの末、最後はそれぞれが勝ち取ったおつまみと、キンキンに冷えた「-196」で乾杯する。

どのおつまみが1位に選ばれるのか？ 芸人たちの熱いバトルは必見だ。

◆全15種類のおつまみと7種類の「-196」

今回のイベントは、ネット限定コンテンツ『アメトーーク！ネットムーービーー おつまみドラフト会議』から生まれたリアルフードイベント。

昨年新宿で開催され人気を博した同イベントが、今年は「六本木ヒルズアリーナ」に場所を移し開催。人気芸人たちがドラフトで選んだおつまみと、「-196無糖」シリーズのチューハイを楽しめる。

また今回のイベントでは、「-196」各種を300円と、フードフェスとしては異例の価格で販売する。

注目は、おつまみドラフト会議で指名されたおつまみはもちろんのこと、初の試みとなる、芸人自ら考案した「オリジナルおつまみ」。

全15種類のおつまみと7種類の「-196」を組み合わせ、自分なりの「おつまみドラフト」を自由楽しめる3日間に期待が高まる。