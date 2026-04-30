３０日の東京株式市場はリスクオフの地合いとなった。日経平均株価は一時１０００円近い下落をみせ、５万９０００円台を割り込む場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比６３２円５４銭安の５万９２８４円９２銭と続落。プライム市場の売買高概算は３１億７７４３万株、売買代金概算は９兆９７４３億円。値上がり銘柄数は３４７、対して値下がり銘柄数は１１９５、変わらずは３２銘柄だった。



きょうの東京市場は主力銘柄を中心に売りが先行した。日本が２９日の祝日で休場の間、イラン情勢の膠着状態が続き原油相場が再び上昇。また、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を受けて米利下げ観測が後退し、為替が１ドル＝１６０円台と円安基調を強め、国内のインフレ圧力が改めて意識される状況となった。こうしたなか、きょうの債券市場で新発１０年物国債利回りは２．５％を突破し、２９年ぶりの高値圏に浮上。原油高と金利上昇が警戒され、株価の重荷となった。米国が新たなイラン攻撃を計画していると昼ごろ伝わり、後場に入って全体相場は一段安に。大引けにかけてはやや下げ渋った。決算など個別の材料で値上がりする銘柄も散見されたが、プライム市場全体で約７６％の銘柄が値下がりした。売買代金は１０兆円近い水準で活況だった。



個別ではアドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、フジクラ<5803.T>が軟調。ソフトバンクグループ<9984.T>は小安い。オリエンタルランド<4661.T>が水準を切り下げ、任天堂<7974.T>、ソニーグループ<6758.T>、サンリオ<8136.T>が値下がりした。富士通<6702.T>、ＮＥＣ<6701.T>が急落。トヨタ自動車<7203.T>や日立製作所<6501.T>、三菱重工業<7011.T>も下落した。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>が上昇。村田製作所<6981.T>、ＴＤＫ<6762.T>のほか、イビデン<4062.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>、ＳＵＭＣＯ<3436.T>が水準を切り上げた。ファーストリテイリング<9983.T>はしっかり。信越化学工業<4063.T>、三菱電機<6503.T>、三井金属<5706.T>が堅調だった。



出所：MINKABU PRESS