鳥栖、元社長との損害賠償請求訴訟で和解成立を報告
サガン鳥栖は30日、運営元である株式会社サガン・ドリームスが、元社長の竹原稔氏に対して提起していた損害賠償請求訴訟について、2026年3月27日付で和解が成立したと発表した。
クラブ公式サイトによると、同社は23年2月9日付で、竹原氏が社長として在任中に行った行為について善管注意義務違反などがあったとして、佐賀地方裁判所に提訴。以降、数年にわたり係争が続いていたという。
その後の協議を経て、双方合意のもとで和解が成立。和解内容としては、竹原氏が同社に対して解決金を支払うことで決着した。なお、和解契約には秘密保持条項が含まれており、解決金の具体的な金額など詳細については公表されていない。
クラブ公式サイトによると、同社は23年2月9日付で、竹原氏が社長として在任中に行った行為について善管注意義務違反などがあったとして、佐賀地方裁判所に提訴。以降、数年にわたり係争が続いていたという。
その後の協議を経て、双方合意のもとで和解が成立。和解内容としては、竹原氏が同社に対して解決金を支払うことで決着した。なお、和解契約には秘密保持条項が含まれており、解決金の具体的な金額など詳細については公表されていない。