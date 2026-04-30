　4月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3001銘柄。東証終値比で上昇は1328銘柄、下落は1605銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが88銘柄、値下がりは134銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は820円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3137>　ファンデリー　　　　293　　 +65（ +28.5%）
2位 <4417>　Ｇセキュリ　　　　 2700　　+203（　+8.1%）
3位 <6971>　京セラ　　　　　　 2930　+219.5（　+8.1%）
4位 <8704>　トレイダーズ　　 1116.1　 +73.1（　+7.0%）
5位 <7259>　アイシン　　　　　 2662　+173.5（　+7.0%）
6位 <6268>　ナブテスコ　　　　 5530　　+324（　+6.2%）
7位 <7990>　グロブライド　　　 2180　　+103（　+5.0%）
8位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 5660　　+235（　+4.3%）
9位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 44.8　　+1.8（　+4.2%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　46150　 +1760（　+4.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6961>　エンプラス　　　　14090　 -3020（ -17.7%）
2位 <5208>　有沢製　　　　　　 2451　　-272（ -10.0%）
3位 <4308>　Ｊストリーム　　　　339　　 -34（　-9.1%）
4位 <5334>　特殊陶　　　　　　 7875　　-536（　-6.4%）
5位 <3374>　内外テック　　　　 2600　　-164（　-5.9%）
6位 <4023>　クレハ　　　　　　 3670　　-230（　-5.9%）
7位 <9158>　シーユーシー　　　　870　　 -53（　-5.7%）
8位 <5959>　岡部　　　　　　　900.1　 -52.9（　-5.6%）
9位 <5214>　日電硝　　　　　 7700.1　-444.9（　-5.5%）
10位 <2492>　インフォＭＴ　　　410.5　 -20.5（　-4.8%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6971>　京セラ　　　　　　 2930　+219.5（　+8.1%）
2位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 5660　　+235（　+4.3%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　46150　 +1760（　+4.0%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　　 5300　　+122（　+2.4%）
5位 <6302>　住友重　　　　　 5323.7　 +54.7（　+1.0%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 3244.9　 +32.9（　+1.0%）
7位 <1721>　コムシスＨＤ　　 5704.7　 +57.7（　+1.0%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2920　 +29.5（　+1.0%）
9位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2996.2　 +27.2（　+0.9%）
10位 <4385>　メルカリ　　　　 3807.9　 +33.9（　+0.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5214>　日電硝　　　　　 7700.1　-444.9（　-5.5%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　40949　 -1741（　-4.1%）
3位 <8015>　豊田通商　　　　 6004.1　 -96.9（　-1.6%）
4位 <6770>　アルプスアル　　　 2329　 -37.5（　-1.6%）
5位 <8697>　日本取引所　　　 1843.3　 -20.2（　-1.1%）
6位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3751.9　 -40.1（　-1.1%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　378.2　　-4.0（　-1.0%）
8位 <6976>　太陽誘電　　　　 6325.5　 -66.5（　-1.0%）
9位 <4063>　信越化　　　　　 7185.9　 -60.1（　-0.8%）
10位 <4503>　アステラス　　　 2213.9　 -18.1（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース