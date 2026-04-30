[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1328銘柄・下落1605銘柄（東証終値比）
4月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3001銘柄。東証終値比で上昇は1328銘柄、下落は1605銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが88銘柄、値下がりは134銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は820円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3137> ファンデリー 293 +65（ +28.5%）
2位 <4417> Ｇセキュリ 2700 +203（ +8.1%）
3位 <6971> 京セラ 2930 +219.5（ +8.1%）
4位 <8704> トレイダーズ 1116.1 +73.1（ +7.0%）
5位 <7259> アイシン 2662 +173.5（ +7.0%）
6位 <6268> ナブテスコ 5530 +324（ +6.2%）
7位 <7990> グロブライド 2180 +103（ +5.0%）
8位 <5332> ＴＯＴＯ 5660 +235（ +4.3%）
9位 <3823> ＷＨＤＣ 44.8 +1.8（ +4.2%）
10位 <8035> 東エレク 46150 +1760（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6961> エンプラス 14090 -3020（ -17.7%）
2位 <5208> 有沢製 2451 -272（ -10.0%）
3位 <4308> Ｊストリーム 339 -34（ -9.1%）
4位 <5334> 特殊陶 7875 -536（ -6.4%）
5位 <3374> 内外テック 2600 -164（ -5.9%）
6位 <4023> クレハ 3670 -230（ -5.9%）
7位 <9158> シーユーシー 870 -53（ -5.7%）
8位 <5959> 岡部 900.1 -52.9（ -5.6%）
9位 <5214> 日電硝 7700.1 -444.9（ -5.5%）
10位 <2492> インフォＭＴ 410.5 -20.5（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2930 +219.5（ +8.1%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 5660 +235（ +4.3%）
3位 <8035> 東エレク 46150 +1760（ +4.0%）
4位 <8309> 三井住友トラ 5300 +122（ +2.4%）
5位 <6302> 住友重 5323.7 +54.7（ +1.0%）
6位 <6723> ルネサス 3244.9 +32.9（ +1.0%）
7位 <1721> コムシスＨＤ 5704.7 +57.7（ +1.0%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2920 +29.5（ +1.0%）
9位 <3099> 三越伊勢丹 2996.2 +27.2（ +0.9%）
10位 <4385> メルカリ 3807.9 +33.9（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5214> 日電硝 7700.1 -444.9（ -5.5%）
2位 <6920> レーザーテク 40949 -1741（ -4.1%）
3位 <8015> 豊田通商 6004.1 -96.9（ -1.6%）
4位 <6770> アルプスアル 2329 -37.5（ -1.6%）
5位 <8697> 日本取引所 1843.3 -20.2（ -1.1%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3751.9 -40.1（ -1.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 378.2 -4.0（ -1.0%）
8位 <6976> 太陽誘電 6325.5 -66.5（ -1.0%）
9位 <4063> 信越化 7185.9 -60.1（ -0.8%）
10位 <4503> アステラス 2213.9 -18.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3137> ファンデリー 293 +65（ +28.5%）
2位 <4417> Ｇセキュリ 2700 +203（ +8.1%）
3位 <6971> 京セラ 2930 +219.5（ +8.1%）
4位 <8704> トレイダーズ 1116.1 +73.1（ +7.0%）
5位 <7259> アイシン 2662 +173.5（ +7.0%）
6位 <6268> ナブテスコ 5530 +324（ +6.2%）
7位 <7990> グロブライド 2180 +103（ +5.0%）
8位 <5332> ＴＯＴＯ 5660 +235（ +4.3%）
9位 <3823> ＷＨＤＣ 44.8 +1.8（ +4.2%）
10位 <8035> 東エレク 46150 +1760（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6961> エンプラス 14090 -3020（ -17.7%）
2位 <5208> 有沢製 2451 -272（ -10.0%）
3位 <4308> Ｊストリーム 339 -34（ -9.1%）
4位 <5334> 特殊陶 7875 -536（ -6.4%）
5位 <3374> 内外テック 2600 -164（ -5.9%）
6位 <4023> クレハ 3670 -230（ -5.9%）
7位 <9158> シーユーシー 870 -53（ -5.7%）
8位 <5959> 岡部 900.1 -52.9（ -5.6%）
9位 <5214> 日電硝 7700.1 -444.9（ -5.5%）
10位 <2492> インフォＭＴ 410.5 -20.5（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2930 +219.5（ +8.1%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 5660 +235（ +4.3%）
3位 <8035> 東エレク 46150 +1760（ +4.0%）
4位 <8309> 三井住友トラ 5300 +122（ +2.4%）
5位 <6302> 住友重 5323.7 +54.7（ +1.0%）
6位 <6723> ルネサス 3244.9 +32.9（ +1.0%）
7位 <1721> コムシスＨＤ 5704.7 +57.7（ +1.0%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2920 +29.5（ +1.0%）
9位 <3099> 三越伊勢丹 2996.2 +27.2（ +0.9%）
10位 <4385> メルカリ 3807.9 +33.9（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5214> 日電硝 7700.1 -444.9（ -5.5%）
2位 <6920> レーザーテク 40949 -1741（ -4.1%）
3位 <8015> 豊田通商 6004.1 -96.9（ -1.6%）
4位 <6770> アルプスアル 2329 -37.5（ -1.6%）
5位 <8697> 日本取引所 1843.3 -20.2（ -1.1%）
6位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3751.9 -40.1（ -1.1%）
7位 <6472> ＮＴＮ 378.2 -4.0（ -1.0%）
8位 <6976> 太陽誘電 6325.5 -66.5（ -1.0%）
9位 <4063> 信越化 7185.9 -60.1（ -0.8%）
10位 <4503> アステラス 2213.9 -18.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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