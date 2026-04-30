東広島市で2月に起きた殺人事件の捜査の過程で、29日、三原市の会社敷地内から男性の遺体が見つかりました。警察は、この男性も何者かに殺害されたとみて調べています。



男性の遺体は29日、三原市沼田（ぬた）にある会社の敷地内で見つかりました。氏名・年齢などは分かっておらず、土の中に埋められ腐敗した状態でした。

2月、東広島市の住宅から出火し、会社役員の川本健一さんが、何者かに首を刃物で複数回刺され殺害された事件。警察によると、この捜査の過程で三原市の遺体が見つかったということです。

川本さんが殺害された現場と、今回、別の男性の遺体が見つかった場所は、直線距離で約35キロ離れています。

近くに住む人は・・・。





■三原の住民『（警察が）「東広島の事件が解決していなくて、捜査しているが（犯人が）見つかっていないので、三原まで手を広げて探している。防犯カメラがあるところを全部見させてもらっている』と言って来た。」警察は男性が何者かに殺害され、埋められたとみて捜査しています。また、遺体と東広島市の事件との関連を調べるとともに、5月1日以降、遺体を司法解剖し、身元や死因の特定を進めるとしています。【2026年4月30日 放送】