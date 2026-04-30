４月３０日午後２時すぎ、小樽市朝里１丁目のＪＲ函館線、小樽築港駅と朝里駅の間の沿線で火事がありました。



現場付近から中継です。



現場から５００メートルほど離れた場所、ＪＲ朝里駅のすぐ近くに来ています。



朝里駅から小樽地区の方面に進んでいった先に、赤い赤色灯をつけた消防車両がとまっています。



そちらの消防車両がある場所から右側に、海にせり出すような形の土地がありまして、そこに小屋があります。





この周りが草地となっていまして、この付近から火と煙が一時上がっていたものとみられますが、現在煙などが上がっている様子は見られなくなりました。私が現場に到着したのが２０分ほど前だったのですが、その時点からすでにこの空気から煙の臭いだとか焦げた臭いを感じることはほとんどありませんでした。現場は落ち着きを取り戻している印象です。ただ現在は、消防隊員の方などが、現場で例えばメジャーなどを使ってどこまで燃えたのか、そういった範囲などを調べる作業をおそらくしているものだと思います。その作業がＪＲの線路の上でも行われているんですね。ですから現在もＪＲは運転見合わせとなっていますが、この作業が終わらなければ再開ということにはならないとみられます。このまま線路がまっすぐ先に進んでいきますとＪＲ小樽駅もあります。ゴールデンウイークできょうお休みという方もいらっしゃったかもしれません。小樽で観光をした方が札幌に戻れないだとか、新千歳空港に帰れないといった影響も考えられますし、交通への影響はしばらく続きそうです。そして現在少しずつ風が出てきたんですけれども、きょうは１日穏やかな天気でした。当時、乾燥注意報なども発表されていなかったということで、どういった原因で火事が起こったのか、そういった調査も続けられるものとみられます。