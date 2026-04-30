米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］＜オランダ編・下＞

２０１７年Ｕ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）韓国大会。水原（スウォン）スタジアムのスタンドで、選手の動きに目を光らせる男がいた。オランダ１部フローニンゲン強化担当（当時）のカルロス・アールベルス（現ＮＥＣナイメヘン・テクニカルダイレクター）だ。

１次リーグのウルグアイ戦で、ひそかに目を付けていた当時Ｊ１・Ｇ大阪の堂安律（フランクフルト）が奮闘。「体は大きくないが、タフな南米の選手相手にも負けない強さがあった。代理人に『契約したい』と電話したよ」。直後のイタリア戦で２ゴールを決めた堂安には他のクラブもラブコールを送ったが、先手必勝で獲得にこぎつけた。

日本選手が毎シーズンのようにオランダのクラブに加入する流れは、ここから加速していく。アールベルスは、「日本の選手は、狭いスペースでのワンタッチプレーや周囲の状況を把握する力が鍛えられている。この１０年ほどのサッカーの変化によく合っている」と話す。ＡＺアルクマールで菅原由勢（ゆきなり）（ブレーメン）、ＮＥＣでは佐野航大らの獲得も主導した。

１部リーグに日本選手９人

オランダは欧州連合（ＥＵ）域外の選手に対する最低年俸が高く設定され、周辺国と比べて日本選手が挑戦しにくいリーグだった。しかし、近年はＥＵ域外選手でも２１歳までに長期契約を結べば、年俸を抑えられる規則変更も後押しとなり、「プチ日本ブーム」と言える状況になっている。

現在１部リーグのクラブには、アヤックスの板倉滉と冨安健洋、フェイエノールトの上田綺世、渡辺剛ら計９人の日本選手が所属し、存在感を高めている。

１月、フェイエノールトの指揮官ロビン・ファンペルシーは「（渡辺）剛が監督室にやってきて、ビルドアップ時のＤＦ陣の役割変更を提案してきた」と笑顔で記者団に明かした。全国紙アルヘメンダフブラットの担当記者、ミコス・ハウカは言う。「オランダでは誰もが『なぜ？』と監督に聞く。日本人は意見を言うことが少ないから、うれしそうだった」。そして、入団３季目の上田は、ここまで得点ランキングでリーグトップを独走している。

Ｊリーガーに熱視線

鎖国時代も交易を続けてきた両国は今、サッカーでかつてないほど接近している。アールベルスは「来季に向け、またＪリーガーを調査中」と笑う。１６年ぶりにＷ杯で対戦するのを機に、オランダからの視線が、一段と熱を帯びても不思議はない。（敬称略、平地一紀が担当しました）

◆オランダリーグの日本選手 １９８０年代に望月達也がハーレムなどに在籍。９３〜９４年、小倉隆史がエクセルシオールでプレーした。２００２年には小野伸二がフェイエノールトの中軸の一人として、欧州連盟（ＵＥＦＡ）杯（現欧州リーグ）優勝に貢献。その後、本田圭佑、吉田麻也らがＶＶＶフェンロでプレー。ハーフナー・マイクはフィテッセなどで得点を量産した。