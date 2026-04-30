東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

今回は、パイナップルにかぶりつく「チップ」と「デール」がデザインされた「ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付き」を紹介します☆

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付き

価格：1,300円

販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：

【東京ディズニーランド】

・ハングリーベア・レストラン

・トゥモローランド・テラス

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

東京ディズニーリゾートに、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

さわやかに食べることができる日向夏のレアチーズケーキです。

ケーキの上には、夏らしく可愛らしいひまわり形のチョコがトッピングされています。

セットになるスーベニアプレートは、鮮やかなイエローのパイナップル形です。

輪切りにされたパイナップルから顔を出してかぶりつく、「チップ」と「デール」の絵柄が描かれています。

夏気分のケーキとかわいいプレートで、カフェタイムがもっと楽しくなりそうですね。

夏を盛り上げるパイナップル形のスーベニアプレート！

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付きの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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