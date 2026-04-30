歌手の中島健人が３０日、都内で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会に出席した。

昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている国内最大規模の音楽賞。６月１３日に行われる第２回に向けて、この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。

昨年に続き、同賞のアンバサダーを務める中島は「昨年も参加させていただいて日本中の音楽が集まるすてきな場所だなと思った。ＭＡＪがより日本の方々、世界中の方々に愛される祭典になるように精進していきます」と決意。「アーティスト同士が出会う場所でもある。コラボが生まれたり未来が発展していく場所だと思ったので、出会いに期待しています」とうなずいた。

昨年はレッドカーペットで交流を持ったシンガー・ソングライターの藤井風と仲良くなったといい「そこから連絡をとるようになった」と告白。「盛り上げていこうというお話をレッドカーペットでお話ししてくださったので、今年はどんなお話をしてくれるのか楽しみですね」と胸を踊らせた。

どんなときに音楽を聴くことが多いか問われると「自分自身が音楽を作る実でもあるので、作るときにいろんな音楽を聴いてます」と回答。さらに、「ライブ前とかは自分の気合を入れるためにＢＰＭ早めの音楽聴いたりしてマイク持ってます。愛する楽曲からインスピレーションとかパッションをもらって力をもらっていますし、一時期ＹＯＡＳＯＢＩの『アイドル』を聴いていた時期がありました」と明かしていた。