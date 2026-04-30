元阪神のエースでオリックスや大リーグ・ヤンキースでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。阪神時題の後輩からの歯に衣（きぬ）着せぬ“本音”に思わず絶句した。

井川氏は１９９７年にドラフト２位で阪神に入団。２００３年には２０勝をマークし、ＭＶＰをはじめ、沢村賞、最多勝、最優秀防御率などのタイトルを総なめ。阪神１８年ぶりの優勝の原動力に。５年連続２桁勝利をマークした０６年シーズン終了後にポスティングシステムによる大リーグ移籍が球団に認められ、ヤンキースへ入団した。

伊集院光が「熱狂した人になってくると『阪神を裏切るのか！』っていうふうにもなる」と当時の阪神ファンの声を代弁。平成ノブシコブシの吉村崇も「チームを捨ててのイメージになっちゃいますもんね」とうなずいた。

阪神では初めてのポスティングということあり、伊集院は「ファンにも『あいつは無口で変なヤツだから、常識が分からなくて、このタイミングでメジャー行きたいって言うんじゃないか』。みんな、（井川氏が）ストイックでいろんな目標を持って１個１個クリアしていることを知らない。だって、言ってないから」と、周囲から誤解を受けていた当時の状況を説明した。

続けて「鳥谷さん、どう思ってました？」と阪神時代の後輩でチームメートの鳥谷敬氏に尋ねたが、鳥谷氏は「その時はチームを捨てていくってイメージでした」とズバリ。井川氏が「エーーッ！？」と想定外の答えに動揺を隠さなかった。

鳥谷氏は「（当時は）ＦＡ権を取って挑戦するみたいなイメージしかなかったんですね。今ってチームを背負ってメジャーに行って、通用するかどうかっていう感じなんですけど。（井川氏は）その時はチームを完全に捨てていったと思いました。いきなりポスティングして（メジャーに）行った。もめて行ったみたいなイメージ」と言い切った。

伊集院が「本音で鳥谷さん話してくれましけど？」と話を振ると、井川氏は「まさか捨てて行くって思われてるとは…思ってなかった」と苦笑いを浮かべると、スタジオは大爆笑に。「結構、伝えてるかなと思ったんですけど…。後輩だと、あまり喋ってなかったかもしれないですけど…」と言葉をつないだ。

伊集院が「つるんでいる仲間も少ないから」と補足したが、鳥谷氏は「ゼロですね。誰も知らないです」と笑いながらダメ押ししていた。