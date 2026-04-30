香取慎吾が出演するサプリメント「ドリエル ユアリズム」シリーズの新TVCMが5月より放映を開始する。その発表会見が4月28日に都内で開かれ、香取がゲストとして登壇した。

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2024年の3月からドリエルのCMに出演している香取。新TVCMでは、「ユアリズム新発売」をタイトルに、ドリエルのサプリ「ユアリズム」を取り入れる生活シーンを通じて、良い眠りがもたらす心地よい毎日のリズムが描かれている。アーティストとしてステージに立つ姿も再現されており、「口元とかもすごい叫んでる感じで、『ありがとうー！』の瞬間ですね」と前方に指を指すシーンをその場で再現して見せた。

香取は現在、三谷幸喜新作ミュージカル『新宿発8時15分』に出演中。4月26日に東京公演を終え、5月1日より大阪公演が上演となる。東京での千秋楽を終えた香取は、「家に帰ったらその辺でバタンと寝ちゃって。緊張感から解けたというか。『頑張ってんだなあ、俺は』って思いました」と振り返る。その翌日には朝早くに起きて人間ドックに行き、「睡眠は何時間くらいですか？」と聞かれたようだ。

「自身が目覚めさせたい理想の自分」について聞かれた香取は、「笑顔で元気な、あの時のような」と慎吾ママの挨拶「おっはー！」を披露。「あのテンションはなかなか最近はないんじゃないですか」「いやー、結構無理してましたからね」「あの頃は全国が揺れてたんですよ」と多忙を極めた20代を振り返った。

「ドリエル ユアリズム」シリーズの「リラックス」にかけて、最近リラックスした体験を聞かれた香取は、昨年30周年を迎えた草磲剛とのラジオ番組『ShinTsuyo POWER SPLASH』（bayfm）を話題に挙げる。「リラックスしてないとやってられないんですよね」と語るその番組で香取は、多忙のため散髪をする時間が取れなかったことから、「ヘアメイクさんに髪を切ってもらいながら、ふたりでラジオしたんですよ。リスナーからのお便りとか読みながら、ずっと髪を切っているんです。こんなリラックスしたラジオないと思います」と旧知の仲の草磲との番組だからこその驚きのエピソードを話していた。

その人のなかに潜む不眠モンスターをチェックすることができ、生まれ持った睡眠タイプと現在の睡眠コンディションを知ることができる「MSTI」で、香取は「目バキバキ コカトリス」に選ばれた。睡眠の質が悪い昼型で、20種類いるモンスターから“カトリ”が付く「コカトリス」を香取は引き当てた。

最後に今後の活動で自分が目覚めたいことを聞かれ、香取は「お芝居や歌と、いろんなことをやらせてもらっているなかで、もっと笑顔で元気に朝から大きな声で『おっはー！』って、そんな元気をさらに目覚めさせたいと思います」と宣言。また、会見前には三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅう”ペアの引退会見を観ていたという香取。最後にMCからそのことについて話題を振られ、「りくりゅうペアのこれからにも期待したいですし、フィギュアスケートのペアの未来に、自分がなにか力になれることがありましたら、ぜひ！」と意欲を示していた。

（文＝渡辺彰浩）