“金づち殴打”40代の男逃走中

上下グレーのスウェット姿でマスクをつけ、フードを深くかぶった男。きょう、警視庁が殺人未遂の疑いで指名手配した高林輝行容疑者（44）が現場から立ち去った直後、福生市内ではない場所で捉えられた映像です。

【写真を見る】きっかけは「騒音トラブル」殺人未遂の疑いで高林輝行容疑者（44）を指名手配 2年半前にも逮捕→不起訴に 母親「名乗り出てきたらいい」

きのう午前7時過ぎ、福生市加美平で男子高校生（17）に対し、殺意をもって金づちのようなもので顔面を複数回、殴打した疑いがもたれています。





事件のきっかけは「騒音トラブル」でした。

目撃者

「若い子たちがたむろしてて、目の前の家の人（男）がうるさいって」

きのう午前7時ごろ、高林容疑者の自宅前でたむろしていた男子高校生ら7人。高林容疑者の母親が注意したということですが、男子高校生らはその場を離れず、その後、高林容疑者が金づちのようなもので男子高校生2人に次々と殴りかかったということです。



高林容疑者の母親は…

高林容疑者の母親

「息子は（自宅の）1階のすぐそばですから、（午前）5時半ぐらいにうるさいと思っていたらしい。怒っていました、すごく。息子はすごく身体の大きい子だから制止するなんて無理だけど、やめてやめてと言った」

その後、高林容疑者は自宅に戻り、駆けつけた警察官にサバイバルナイフを突きつけたうえで、農薬とみられるものを噴射。さらに自宅の2階にあがると、そこからも噴射します。

男子高校生2人や警察官が重軽傷を負いました。

高林容疑者はおよそ2年半前にも…

捜査関係者によると、高林容疑者はおよそ2年半前にも、家の前での騒音に腹を立て、10代の少年を斧で殴るなどして殺害しようとしたとして逮捕され、その後、不起訴になっていたことがわかりました。



正午ごろ、警視庁は男の自宅に突入。これは、その瞬間を捉えた映像です。警察官とみられる声も聞こえます。ところが、自宅に男の姿はありませんでした。

実は捜査関係者によりますと、高林容疑者は2階から農薬とみられるものを噴射した直後の午前8時ごろ、現場が混乱する中で裏口から逃げていたのです。突入のおよそ4時間前にはいなくなっていたことになります。



自宅の裏を見てみると、1階と2階どちらからも出られるように見えます。どこに逃げたのか…。

母親は取材に対し、高林容疑者はオートバイを持っていて、車は持っていないと話しています。自宅には、高林容疑者のものとみられるバイクが残されていました。



警視庁は都内や近県を捜索しています。

容疑者の母親「大ごとになる前にお巡りさんを呼んでれば…」

高林容疑者の母親

「悲しいですよ。私が大ごとになる前にお巡りさんを110番で呼んでれば…。名乗り出てきたらいい」

【情報提供先】

福生警察署 042-551-0110