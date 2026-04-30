平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。「北海道会」の存在について語った。

番組のテーマは「北海道VS沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？ 大激論SP」で、北海道出身の吉村はMCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）の隣から見届けた。

菊地亜美（35）は「人とのつながりは、沖縄の方があるかもって思うよね」と語り、芹那（40）も「私たちも、その沖縄の方たちが番組とかで“沖縄会”とかって出演されているのとか見て“羨ましいね”って話をして、吉村さんに直談判して北海道会をやろうってなったんですよ」と語った。

番組では名だたる北海道出身芸能人の写真が紹介され、吉村は「加藤浩次さん、大泉洋さんとか、GLAYさんとか、大黒摩季さんとか」と会の出席者を明かした。

菊地は「ちゃんと吉村さんが招待状書いてくれて。みんなに。やってたはずなんだけど、自然消滅」と語った。

吉村は理由について「やってみてわかったんですけど、北海道広すぎて、共通の会話がないっていう」と消滅した理由を説明。「点々と会話が終わっちゃって」と語った。