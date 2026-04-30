タレントの東原亜希（43）が30日、自身のインスタグラムを更新。実はピラティスをしていることを明かした。

「想像以上にキツかったピラティス。継続してだいぶ経過したのでそろそろやってると言ってもいいかな、と思いまして、笑」とつづり、ピラティスをやっていることを告白した。

「もはや流行りとかではなくて、本当に素晴らしいね」と東原。「苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります 始めて良かったことしかない！」とトレーニング中の写真を公開した。

「自分で歩ける、ご飯が食べられる、機嫌良く健康でいられる。そのためにコツコツと」と記した。

この投稿に、ファンからは「パーソナルトレーニングと、マシンピラティスをされてるんですか？」「どのくらい継続してますか？」「マシンピラティス気持ちいいですよね」「めちゃくちゃ柔らかくていいなぁ〜」などの声が寄せられている。

東原は08年1月に日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。