お笑いコンビ「ナイツ」が30日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、ゴールデンウイーク初日の行動を報告した。

29日の昭和の日から、最大12連休のゴールデンウイークがスタート。多くの人が旅行や行楽に繰り出した。土屋伸之（47）が「昼間は家族と一緒で、博物館とか行って」と明かすと、塙宣之（48）は「え？昨日、博物館に行ったの？」と驚き。「国立科学博物館？『超危険生物展』？俺も行ってた」と打ち明けると、2人で「え〜！？」と声をそろえた。

2人とも、東京・上野の国立科学博物館で開催中の特別展「超危険生物展」の招待チケットを持っていたという。土屋は「かなり前にもらっていたんだけど、なかなか行けなくて。昨日、家族で休みが合ったから」と説明。「めちゃくちゃ混んでた」と振り返った。

大混雑のため、3時間待ちになってしまった土屋。時間つぶしのため、娘は流行のシール探しへ、息子は博物館の常設展へと、分かれての行動になったという。時間になって再集合をかけようと思ったところ、息子は常設展の半分も回っていなかったことが判明。展示物をじっくり見るタイプのようで、「超危険生物展」も、「2時間半くらいあったけど、全然後ろから来ない、息子が。『超危険生物展』も、全部じっくり見ているから」と、その熱心さに舌を巻いた。

すると、塙は「ちゃんと見るんだ。塙家、20分ですよ？ありえないよ、マジで」とぶっちゃけ、笑わせていた。