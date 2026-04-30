「人生一回やし1回乗ってみたいなと」手に入れた高級外車とは

「カジサック」としても活動するお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんが、2026年4月12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車を購入したことを報告しました。

幼少期からスーパーカーに憧れがあり、2020年10月に購入したレクサス「LC500」を筆頭にこれまで車高の低いクルマを愛車にしていた梶原さん。

【画像】めちゃカッコいい！ メルセデス「Gクラス」を画像で見る（30枚以上）

しかし、「あるとき気づいたんです。俺、車高高いクルマ好きやなって」と再認識したそう。

そんな梶原さんも、以前は車高の高いクルマを好んで愛車にしていたようです。

たとえば、免許取得後の24歳の頃に初めて購入したクルマはジープ「グランドチェロキー」だったし、2019年12月にはトヨタ「アルファード」を購入しています。

「アルファードに乗り換えて、ずっと車高が高かった。だから違和感なかったんやけど、スーパーカーという世界に足を踏み入れてからはより気付いちゃったよね」と、改めて車高の高いクルマの魅力に目覚めたと梶原さんは告白します。

そんな経緯を経て、「人生1回やし、モヤモヤってあるなか過ごすよりかはいっちゃおうと思って」「1回乗ってみたいなっていう気持ちになってきたんですよ」という心境になったとのこと。

今回、梶原さんが新たに買い替えたのはメルセデス・ベンツ「G450d」通称“ゲレンデ”でした。

新車価格（消費税込み）は1857万円から。3リッター直列6気筒のディーゼルターボエンジンモデルで、燃費も考慮したうえに選択したそう。

購入の際は奥様、通称「ヨメサック」に相談し、承諾を得て購入に至ったといいます。

ただ、当初はヨメサックから渋い顔をされたとのこと。しかし、結婚前に街中でゲレンデを目撃した梶原さんが「いつか俺、あれ乗りたいねんな」と口にしていたことをヨメサックが思い出し、この度の購入にOKが出たそうです。

紆余曲折の末に手に入れたゲレンデを前に、「だいぶデカいでしょ！」と満足げな表情を見せる梶原さん。彼がボディカラーに選んだのは「オブシディアンブラック」で、黒く光るゲレンデを見ながら「カッコよくないっすか!?」と梶原さんはいかにもうれしそう。

実はホワイトも選択肢にあったようですが、家族内でアンケートを採ったところ全員が黒色を支持し、このカラーにすることが決まったそうです。

また、梶原さんは「AMGラインパッケージ」（138万4000円）というオプションを付けており、ハンドルやホイールをチェンジ。さらに、「ナイトパッケージ」（43万5000円／MANUFAKTURプログラム78万4000円＋MANUFAKTURプログラム・プラス69万8000円がセット）なるオプションもセット。

これだけで約330万円に及ぶオプションで、少なくとも車両本体だけで2200万円近い出費となります。

結果、シルバーカラーだったグリルやホイールの色はブラックに変更され、ライトにはスモークが入る仕様となりました。

これらのポイントについて梶原さんは「カッコいい」とドヤ顔で紹介しています。

車内に関しては、シートが高級感のある白色を選択。ダイヤモンドステッチが入っていたり、レザー仕様になっていたり、ラグジュアリー感あふれる空間になっています。

ナビは音声認識機能を備えており、梶原さんが「ヘイ、メルセデス！」と呼びかけると「どうぞお話しください」と反応。続けて「ディズニーランドまでナビして」と目的地を伝えると「ルートを検索します」とルート検索を開始するなど、かなり便利な機能を紹介しています。

そして肝心の車高についてですが、なかなか高さがあるようです。いろいろなクルマを運転してきた梶原さんも「ここまで前の感じが見えるのがないのよ」「車幅とかデカいけど、実は運転しやすい。見えるから」と、その視界の良さに驚いていました。

このゲレンデはすでにご家族も体験しているらしく、車高の高さと乗り心地について「全員、今までで1番好き」「アトラクションみた〜い！」と皆一様に喜んでいたそうです。

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2025年10月公開のYouTubeにて、マイホームの完成を報告していた梶原さん。

今回の投稿に対し、カジサックファンからは「新居に新車…カジサック最高すぎる」「家建てたりクルマ買ったり幸せ家族だな」「マイホームで夢叶えて凄いのに次の夢も叶えるなんて凄いですね！」「マイホーム→新車ですか！ えっ、めっちゃ金持ちですね！」「カジサック景気良すぎて見ててきもちええ」など、さまざまな声が寄せられていました。