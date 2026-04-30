「連休が狙われた」ということなのでしょうか…琵琶湖畔で、連続して空き巣被害が発生しました。

【写真を見る】【連続空き巣】GW直前に…滋賀・彦根市で5軒が被害 高級外車など被害総額は約1400万円相当 玄関こじ開け、窓ガラス破壊など類似の手口で同一犯の可能性も 半径300ｍの範囲に集中

（MBS前田春香アナウンサー）「おととい＝28日、滋賀県彦根市の住宅5軒で空き巣被害が相次ぎました。そのうち4軒がこのあたりの住宅で発生したということです」

警察によりますと4月28日午前7時ごろから午後7時ごろにかけて滋賀県彦根市の住宅5軒で空き巣被害がありました。

被害にあった住宅のうち4軒はびわ湖岸から歩いてすぐの住宅街にあり、半径300ｍの範囲に集中。

盗まれたのは現金55万円のほか高級外車や貴金属などあわせて約1400万円相当だということです。

被害にあった住宅は玄関が工具のようなものでこじ開けられたり窓ガラスが割られたりするなど手口が似ていて、同一犯の可能性もあるとみられています。