伊藤蘭、ミニスカ×網タイツの華やか衣装で魅了「ずっと美しい」「永遠の憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】歌手の伊藤蘭が4月29日、自身のInstagramを更新。華やかなステージ衣装姿を披露し、注目を集めている。
【写真】71歳元キャンディーズ「ずっと美しい」ミニスカ×網タイツ衣装姿
伊藤は「大阪楽しかった 皆さん おおきにー」とつづり、同日に大阪で開催された自身のコンサートツアー「〜Dance on！ Love on！」のオフショットを投稿。引き締まった脚がのぞくゴールドのミニスカート衣装に網タイツとロングブーツを合わせた華やかな立ち姿で、屋内で撮られたバンドメンバーとの集合写真を公開している。
この投稿には「感動、ずっと美しい」「永遠の憧れ」「素敵すぎます」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】71歳元キャンディーズ「ずっと美しい」ミニスカ×網タイツ衣装姿
◆伊藤蘭、ミニスカ×網タイツで軽やかな装い
伊藤は「大阪楽しかった 皆さん おおきにー」とつづり、同日に大阪で開催された自身のコンサートツアー「〜Dance on！ Love on！」のオフショットを投稿。引き締まった脚がのぞくゴールドのミニスカート衣装に網タイツとロングブーツを合わせた華やかな立ち姿で、屋内で撮られたバンドメンバーとの集合写真を公開している。
◆伊藤蘭の投稿に反響
この投稿には「感動、ずっと美しい」「永遠の憧れ」「素敵すぎます」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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