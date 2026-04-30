秋野暢子、こんがりトースト・ヨーグルト＆フルーツ…しっかり朝食披露「丁寧な暮らしで憧れる」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の秋野暢子が4月30日、自身のInstagramを更新。朝ご飯を公開し、注目を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「理想的」こんがりトースト・ヨーグルト＆フルーツ…しっかり朝食披露
秋野は朝の挨拶とともに「今日で4月がおしまい、あっという間ですね。雨で肌寒い様です…何か ずーと変な気候が続きますね」とつづり、朝ご飯の写真を投稿。こんがりと焼き上げたトーストにヨーグルトとフルーツ、ドリンクなどが並ぶ健康的な食卓を公開している。「体調気をつけましょう。朝ご飯はしっかり食べないとね。いい日になりますように」と、前向きに締めくくっている。
この投稿には「理想的な朝食」「丁寧な暮らしで憧れる」「美味しそうです」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「理想的」こんがりトースト・ヨーグルト＆フルーツ…しっかり朝食披露
◆秋野暢子、バランスの良い朝ご飯を公開
秋野は朝の挨拶とともに「今日で4月がおしまい、あっという間ですね。雨で肌寒い様です…何か ずーと変な気候が続きますね」とつづり、朝ご飯の写真を投稿。こんがりと焼き上げたトーストにヨーグルトとフルーツ、ドリンクなどが並ぶ健康的な食卓を公開している。「体調気をつけましょう。朝ご飯はしっかり食べないとね。いい日になりますように」と、前向きに締めくくっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「理想的な朝食」「丁寧な暮らしで憧れる」「美味しそうです」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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