マレーシア移住の優木まおみ「上手くできた」マグロとアボカドのポキ公開「絶対美味しいやつ」「ご飯との相性抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの優木まおみが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ご飯との相性抜群」上手くできたマグロとアボカドのポキ
優木は「マグロとアボカドのポキ」と添え、手作りした料理の写真を投稿。一口大のマグロと鮮やかな緑が際立つアボカドにタレがしっかりと染み込んだ食欲をそそる1品を披露し、「上手くできた」と満足そうに記している。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「彩りも綺麗で最高」「本格的」「ご飯との相性抜群」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ご飯との相性抜群」上手くできたマグロとアボカドのポキ
◆優木まおみ「上手くできた」手料理披露
優木は「マグロとアボカドのポキ」と添え、手作りした料理の写真を投稿。一口大のマグロと鮮やかな緑が際立つアボカドにタレがしっかりと染み込んだ食欲をそそる1品を披露し、「上手くできた」と満足そうに記している。
◆優木まおみの投稿に「絶対美味しいやつ」の声
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「彩りも綺麗で最高」「本格的」「ご飯との相性抜群」などの声が上がっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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