武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」のスペシャルトークショーに出演した。黒の革ジャンでファンの前に登場すると、場内のファンは大きな声援。ウマ娘プリティーダービーで声優を務める亜咲花さん（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）、嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）と共演した。

滋賀県といえばのトークになり、武豊騎手が挙げたのはふな寿司、サラダパンなど。そして滋賀県出身の人物で挙げたのは「Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」として知られる歌手の西川貴教さんだった。「お会いしたことがないんですよ。イナズマロックフェスに呼んでほしい」とリクエストした。

「ＦＥＳＴ．ＩＮＡＺＵＭＡ ２０２６」は西川が発起人として行われているロックフェスタ。滋賀県・草津市で９月１９〜２１日に開催されることが発表されている。

だが、今年は競馬が同じ日に３日間開催。２６年のフェス出演の実現は難しそうだが、近い将来、滋賀県にゆかりのスター２人の共演があるか、楽しみだ。