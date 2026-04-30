◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、プロ２年目で初優勝を狙う都玲華（大東建託）は４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、好発進した。

イーブンで迎えた後半に３つ伸ばした。４番、５番の２連続に続き、７番もバーディーを奪った。８番は３メートルの下りスライスを決めてパーセーブ。「パットも相変わらず良くて、渋いパーパットが２〜３回入ってくれた」と手応え十分だ。約６か月ぶりにタッグを組んだ串田雅美キャディーから常にポジティブな言葉をもらい、「めちゃくちゃ良かった。力を合わせて頑張ります」と笑顔がはじけた。

２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスまで２試合連続の予選落ちと苦戦。試合がなかった前週は地元の徳島県に帰省した。母校・生光学園のゴルフ部監督で男子プロの高橋佳伸氏とともに練習。アプローチの指導を受け、プロの世界で戦う上での悩みを相談するなど「いい１週間で、心身ともに技術的にもリフレッシュできたので良かった」と復調のキッカケをつかんだ。

３試合ぶりの６０台となる６９をマークし好スタートを切った。「この感じで行けたら伸ばしていけると思う。トップ１０を目指して頑張ります」と闘志をみなぎらせた。