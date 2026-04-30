石丸伸二、「決めた！しんじさん」市議会議員の2ショット指名に笑顔→意外な感情が爆発
ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（毎週木曜 後10：00）の第5回が30日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送される。
【写真】かわいい！石丸伸二を2ショットトークに誘った市議会議員・いずみ
#5では、これまで続いてきた、元政治家・しんじ（石丸伸二）と現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事の都合で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの機会が与えられる。
全員が見守る中、照れくさそうに相手を選ぶいずみが指名したのは、初日から気になっていたというしんじ。「決めた！しんじさん」とストレートに想いを伝えると、しんじも「喜んで！」と応じ、笑顔を見せる。その後の2ショットトークでは、しんじが抱える意外な感情が爆発する。
また、りゅうせいの「攻めます！」宣言を皮切りに、それぞれが気になる相手と2ショットトークへ。リハビリ生活最後の夜に、ラストスパートをかけていく。その中で、あるメンバーの感情が溢れ出し、思わず涙を流す場面も。積み重ねてきた想いやすれ違いが一気に表面化し、“交錯する想い”が露わになっていく。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
【写真】かわいい！石丸伸二を2ショットトークに誘った市議会議員・いずみ
#5では、これまで続いてきた、元政治家・しんじ（石丸伸二）と現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事の都合で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの機会が与えられる。
また、りゅうせいの「攻めます！」宣言を皮切りに、それぞれが気になる相手と2ショットトークへ。リハビリ生活最後の夜に、ラストスパートをかけていく。その中で、あるメンバーの感情が溢れ出し、思わず涙を流す場面も。積み重ねてきた想いやすれ違いが一気に表面化し、“交錯する想い”が露わになっていく。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。