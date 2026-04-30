第3子妊娠中の本仮屋リイナ、小学生の長男＆長女“顔出し”ショット公開「ふたりの小学生ママになって、はじめての授業参観」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。小学生の長男＆長女の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「スクスクと育ってますね！」小学生の長男＆長女の“顔出し”ショットを公開した本仮屋リイナ
リイナは「ふたりの小学生ママになって、はじめての授業参観。一年生と四年生をはしごして、なんだか、母になった時間の長さを感じた」と感慨深げにコメント。授業をぴんと背筋を伸ばして受ける1年生の長女と、友達とじゃれ合いながらマイペースに過ごす4年生の長男、それぞれの対照的な姿を愛情たっぷりにつづり、「それぞれが、それぞれらしく。ちゃんと成長していることを感じた一日」と振り返り、わが子の健やかな歩みに目を細めた。
コメント欄には「どちらもかわいいね スクスクと育ってますね！」「お子さんたち、リイナさんの愛情いっぱいの御飯のお蔭で健やかに成長されてるみたいですね」「二人それぞれの成長を感じられるのは頼もしくていいですね」「愛情あふれる環境」などの声が寄せられている。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。
【写真】「スクスクと育ってますね！」小学生の長男＆長女の“顔出し”ショットを公開した本仮屋リイナ
リイナは「ふたりの小学生ママになって、はじめての授業参観。一年生と四年生をはしごして、なんだか、母になった時間の長さを感じた」と感慨深げにコメント。授業をぴんと背筋を伸ばして受ける1年生の長女と、友達とじゃれ合いながらマイペースに過ごす4年生の長男、それぞれの対照的な姿を愛情たっぷりにつづり、「それぞれが、それぞれらしく。ちゃんと成長していることを感じた一日」と振り返り、わが子の健やかな歩みに目を細めた。
リイナは1991年4月1日生まれ、東京都出身。A型。青山学院大学卒業。13年、東海テレビ放送に入社。16年、退社した。プライベートでは、16年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告。25年12月に第3子の妊娠を発表している。