島田珠代が「おなら売りの熟女」を披露 新たなピン芸人のスター発掘を目指す企画が始まる
大阪から新たなピン芸人のスター発掘を目指す『よしもとピン芸人倶楽部シアター』が立ち上がり、初となるイベントが4月27日・28日になんば・YES THEATERで開催された。
【写真】『よしもとピン芸人倶楽部シアター』の様子
『よしもとピン芸人倶楽部シアター』は、落語家の桂文枝がアンバサダーとなり、立ち上げたもの。
初日はすっちー（吉本新喜劇）がMCを担当。松浦真也（吉本新喜劇）、金原早苗（吉本新喜劇）、桂三語、kento fukaya、桂三実、真輝志、萌々（爛々）、清川雄司が出演し、真輝志がMVP（＝Most Valuable ピン芸人）に選ばれた。2日目は浅越ゴエ（ザ・プラン9）がMCを務め、島田珠代（吉本新喜劇）、いがわゆり蚊（吉本新喜劇）、岡田直子（吉本新喜劇）、桂三実、やまぐちたけし、真輝志、西野、苺ちゃん、清川雄司が登場し、清川がMVPとなった。今後、毎月最終月曜にイベントを開催していく。
2日目は、珠代が「おなら売りの熟女」から始まる、らしさたっぷりのネタ。対して、やまぐちは「僕のネタには意味があります！」と、珠代の空気を払しょく。
このほか、清川は腹話術でトリオ漫才、岡田はピン芸初挑戦のネタを披露し、いがわも会場を盛りあげた。真輝志はコンパクトにまとめたフリップネタで勝負。三実は着物じゃないから落ち着かない、と高座の羽織と同じくジャケットを脱いでから、しゃべくりで笑わせるネタへ。苺ちゃんは勢いのある1人コントで笑わせると、ラストの西野は毒を含んだネタで笑いを誘った。
【写真】『よしもとピン芸人倶楽部シアター』の様子
『よしもとピン芸人倶楽部シアター』は、落語家の桂文枝がアンバサダーとなり、立ち上げたもの。
初日はすっちー（吉本新喜劇）がMCを担当。松浦真也（吉本新喜劇）、金原早苗（吉本新喜劇）、桂三語、kento fukaya、桂三実、真輝志、萌々（爛々）、清川雄司が出演し、真輝志がMVP（＝Most Valuable ピン芸人）に選ばれた。2日目は浅越ゴエ（ザ・プラン9）がMCを務め、島田珠代（吉本新喜劇）、いがわゆり蚊（吉本新喜劇）、岡田直子（吉本新喜劇）、桂三実、やまぐちたけし、真輝志、西野、苺ちゃん、清川雄司が登場し、清川がMVPとなった。今後、毎月最終月曜にイベントを開催していく。
このほか、清川は腹話術でトリオ漫才、岡田はピン芸初挑戦のネタを披露し、いがわも会場を盛りあげた。真輝志はコンパクトにまとめたフリップネタで勝負。三実は着物じゃないから落ち着かない、と高座の羽織と同じくジャケットを脱いでから、しゃべくりで笑わせるネタへ。苺ちゃんは勢いのある1人コントで笑わせると、ラストの西野は毒を含んだネタで笑いを誘った。