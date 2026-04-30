３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円６５銭前後と２８日午後５時時点に比べ１円１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８７円３３銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃は１６０円２０銭前後で推移しており、午前９時過ぎには１６０円００銭台まで軟化した。ただ、その後はドル買い・円売りが強まり、午後１時２０分過ぎに１６０円５０銭ラインを突破し、午後３時にかけ１６０円６０銭台まで上昇し、２４年７月以来のドル高・円安水準をつけた。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間３０日午後に一時１バレル＝１１０ドル台まで上昇。米トランプ政権はイランが米国の核開発計画に応じるまで海上封鎖を続ける方針だ、と報じられ、米国とイランの衝突が長期化することが懸念された。これを受け「有事のドル買い」が膨らんだ。また、２９日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では政策金利は据え置かれたが、３人の地区連銀総裁が声明文で緩和方向の姿勢を示す文言を残すことに反対した。このため、年内の金利据え置き論が広がり、米利下げ観測が後退したこともドル買い要因に働いた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５９ドル前後と同０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS