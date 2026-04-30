３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅安。米利下げ観測の後退を背景とした米長期金利の上昇に加え、原油高による物価の上振れリスクが意識されたことから円債の売り圧力が強まった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決めた。ただ、将来の緩和姿勢を示すことに反対する意見も出たことから、市場では「タカ派的な据え置き」と受け止められ、前日の米長期金利が約１カ月ぶりの水準に上昇したことが円債に影響。また、ホルムズ海峡の封鎖を巡る混乱が続くとの見方から同日の米原油先物が続伸したことで、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した売りが出やすい面もあった。この日に財務省が実施した２年債入札が強い結果となったことを手掛かりに下げ渋る場面もあったが、米ニュースサイトのアクシオスが「トランプ米大統領はイランに対する軍事行動の可能性を巡る新たな計画について、３０日に米中央軍のクーパー司令官から説明を受けるもよう」と報じたことをきっかけに再び売りが流入。時間外取引で米長期金利と米原油先物が水準を切り上げるなか、債券先物は午後２時３０分ごろに一時１２９円１１銭をつけた。なお、２年債入札の結果は小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が５厘と前回（３月３１日）の１銭２厘から縮小し、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は５．２４倍と前回の３．５４倍を上回った。



先物６月限の終値は、２８日に比べて４４銭安の１２９円２６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．５３５％と約２９年ぶりの水準まで上昇し、午後３時の時点では２８日に比べて０．０５０％高い２．５１５％Ｔで推移している。



出所：MINKABU PRESS