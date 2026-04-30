明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１０：３０ 豪・卸売物価指数

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

※ドイツ，フランス，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インド，インドネシア市場などが休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＴメディア<2148>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エムスリー<2413>，双日<2768>，クラシル<299A>，ジョイ本田<3191>，伊勢化<4107>，アイカ工<4206>，ネクセラ<4565>，ちゅうぎんＦ<5832>，ＡＲＥＨＤ<5857>，アルインコ<5933>，エラン<6099>，ＤＭＧ森精機<6141>，ガリレイ<6420>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，タムロン<7740>，Ｊ・ＴＥＣ<7774>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，三井物<8031>，住友商<8053>，三菱商<8058>，ＳＢＩ新生銀<8303>，ＳＢＩ<8473>，フジ住<8860>，イチネンＨＤ<9619>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか

※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか



出所：MINKABU PRESS