8月14日に日米同時公開されるJ・J・エイブラムス製作、デヴィッド・ロバート・ミッチェル監督による映画『オークストリートの異変』の日本版ティザーポスターが公開された。

参考：デヴィッド・ロバート・ミッチェル新作 『オークストリートの異変』8月14日日米同時公開へ

『アンダー・ザ・シルバーレイク』のロバート・ミッチェルが監督を務める本作。主演には、『プラダを着た悪魔2』の公開が控えるアン・ハサウェイと、『スター・ウォーズ』シリーズのオビ・ワン・ケノービ役で知られるユアン・マクレガーが名を連ねている。

公開された日本版ティザーポスターは一見、整然と並ぶ屋根と緑豊かな庭が美しい、平和な住宅街の航空写真。だが、その細部をよく見れば、平穏な暮らしを蹂躙するように街を横断する“謎の巨大な痕跡”や、無惨に“崩れた住宅”といった、明らかな異常が点在する。さらに、ポスター内のキャッチコピーには「日常のおわり、異変のはじまり」という不穏な一言が添えられ、逃げ場のない宣告のようにひっそりと刻まれている。なぜ家は壊されたのか。この巨大な痕跡の正体は何なのか。そして、そこに住む家族たちの運命は。

（文＝リアルサウンド映画部）