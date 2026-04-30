キャリアデザインセンター <2410> [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比12.0％増の7.1億円に伸びたが、通期計画の19億円に対する進捗率は37.7％にとどまり、5年平均の66.1％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比22.7％増の11.8億円に伸びる計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の125円→130円(前期は100円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常利益は前年同期比29.1％増の3.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.7％→7.1％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題と認識しつつ、内部留保の充実と財政状態等を総合的に勘案したうえで、目安とする配当性向を普通配当のみで50％以上とし、業績動向や財務状況等を考慮しながら継続的な配当を実施すること経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。 2026年９月期の配当につきましては、この方針に基づき１株当たり期末配当金は125円を予定しておりましたが、2026年９月期中間会計期間の各段階利益が業績予想を上回って推移していることを勘案し、また株主の皆様の日頃の温かいご支援に感謝の意を表するため、年間配当予想を前回予想から１株当たり５円増額することといたしました。この結果、2026年９月期の期末配当金は、１株当たり130円とする予定であります。 今後におきましても更なる業績の向上と配当金の増額に向けて全社一丸となり高い成長を遂げられるように尽力して参りますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。