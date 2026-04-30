ナブテスコ <6268> [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比67.0％増の54.8億円に拡大した。

併せて、1-6月期(上期)の同利益を従来予想の46億円→63億円(前年同期は65.1億円)に37.0％上方修正し、減益率が29.4％減→3.3％減に縮小する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の176億円→186億円(前期は156億円)に5.7％上方修正し、増益率が12.1％増→18.5％増に拡大する見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.9％→9.9％に大幅改善した。



株探ニュース