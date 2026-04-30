植木組 <1867> [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の31.5億円→38.1億円(前の期は29.5億円)に21.0％上方修正し、増益率が6.8％増→29.2％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.4億円→23億円(前年同期は20.4億円)に40.1％増額し、一転して12.9％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

連結売上高につきましては、連結決算の精査を進めたことにより前回予想を下回る見込みです。また、利益面につきましては、建設事業において、竣工を迎える工事の利益率が向上したことにより前回予想を上回る見込みです。※本資料の業績予想等は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。