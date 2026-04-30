中山福 <7442> [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.8億円→8.4億円(前の期は4.9億円)に7.9％上方修正し、増益率が58.9％増→71.5％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.3億円→4.9億円(前年同期は3億円)に14.4％増額し、増益率が40.7％増→60.9％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期連結業績予想につきましては、グループ全社において消費者の価値観・需要に合った商品の販売や取引先への営業展開等が順調に進みました。特に家庭用品卸売事業においては、石油由来の一部商品に関わる、前倒し需要も影響し、売上高は前回発表予想を上回る見通しとなりました。損益面におきましては、グループ全社において売上高が伸長した一方、物価高を背景として、仕入価格が高止まり、変動費を中心とした販売費及び一般管理費が増加したことで、営業利益は５億31百万円、経常利益は８億42百万円となりました。また、投資有価証券売却益２億32百万円、投資有価証券評価損50百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は６億67百万円となる見通しであります。※予想数値は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。