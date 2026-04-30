グローバルセキュリティエキスパート <4417> [東証Ｇ] が4月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比42.3％増の22.2億円に伸び、27年3月期も前期比33.8％増の29.7億円に拡大を見込み、9期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、8期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を32.73円→34.6円(前の期は1→2の株式分割前で41.71円)に増額し、今期も前期比14.51円増の49.11円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比51.2％増の6.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.8％→20.5％に上昇した。



株探ニュース