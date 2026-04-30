卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が28日に開幕。団体戦は釜山大会以来2年ぶりの開催となり、100周年を記念して卓球発祥の地であるイギリス・ロンドンで熱戦が繰り広げられている。

今大会、日本男子の主軸として活躍が期待されるのが松島輝空（個人）。29日に19歳の誕生日を迎えたサウスポーを、代表チームが祝福しており、WTT公式サイトのXがその様子を伝えている。

■3月に星槎国際高を卒業

松島は2025、26年の全日本選手権を連覇し、昨年は国際大会でも飛躍。世界ランキングは8位につけており、同3位の張本智和（トヨタ自動車）とともに男子のWエースとしてチームをけん引する役割が期待されている。

そうした中、WTT公式サイトのXは、29日の練習前の日本代表の様子を公開しており、この日19歳の誕生日を迎えた松島に、ケーキのサプライズが。戸上隼輔（井村屋グループ）がバースデーソングとともにケーキを運び、手渡した。

ケーキを受け取った松島は「いい1年になれるように頑張ります！金メダルを獲れるように頑張ります」と笑顔であいさつ。さらに「19歳は今年の（18歳の）1年よりもいい1年になるように頑張ります」と意気込みを語り、最後は記念撮影で締めくくった。

松島は今年3月に神奈川県の星槎国際高校を卒業し、新たな環境で2度目の世界卓球団体戦に臨む。19歳を迎えたサウスポーが、日本男子の中心として躍動を見せるか。その活躍に注目が集まる。

