舞台『龍が如く』8月上演 約49万票のファン投票で選ばれたキャラ10人が登場するオリジナルストーリー
舞台『龍が如く』が8月21日〜30日に東京・シアターHにて上演されることが発表された。あわせてシリーズ20周年を記念して実施された「『龍が如く』キャラクター総選挙」において、約49万票のファン投票の中から選ばれた上位10人が登場し、舞台オリジナルストーリーが展開されることが明かされた。
【画像】顔が個性的すぎる！投票できる『龍が如く』キャラ総選挙の一覧
原作となる『龍が如く』シリーズは、2005年の第1作発売以来、巨大歓楽街に生きる男たちの人間模様を描き、世界中で人気を博しているドラマチックアドベンチャーゲーム。2025年12月にはシリーズ20周年を迎え、全世界累計販売本数は2770万本を超えている。
メインキャストには、桐生一馬役に宇野結也、真島吾朗役に菊池修司、冴島大河役に桜庭大翔らを迎え、演出はエンターテイメント集団「DisGOONie（ディスグーニー）」を主宰し、数々の2.5次元舞台を手掛けてきた西田大輔氏、脚本は「劇団ホチキス」を主宰し、幅広い作品展開に定評のある米山和仁氏が担当する。
【画像】顔が個性的すぎる！投票できる『龍が如く』キャラ総選挙の一覧
原作となる『龍が如く』シリーズは、2005年の第1作発売以来、巨大歓楽街に生きる男たちの人間模様を描き、世界中で人気を博しているドラマチックアドベンチャーゲーム。2025年12月にはシリーズ20周年を迎え、全世界累計販売本数は2770万本を超えている。
メインキャストには、桐生一馬役に宇野結也、真島吾朗役に菊池修司、冴島大河役に桜庭大翔らを迎え、演出はエンターテイメント集団「DisGOONie（ディスグーニー）」を主宰し、数々の2.5次元舞台を手掛けてきた西田大輔氏、脚本は「劇団ホチキス」を主宰し、幅広い作品展開に定評のある米山和仁氏が担当する。