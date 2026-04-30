【ロト7】ロト探偵・工藤のイメージング推理（5/1・5/8）
ロト7は、1月から4月の4カ月で今年の約3分の1の抽せんを終えたことに。ということで、2026年の本数字出現データをまとめました。予想の参考にしてください。
「空白域は（29）〜（32）と（34）〜（36）。ケチャップ数字は、19回ぶりに出た（26）です。（26）は今年初の出現。今年まだ出ていないのは（30）だけで、最有力は（30）。次いで（32）。空白域内にあり、今年の出現が1回です。今年1回しか出ていないほかの数字も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）
【ロト7 第675回 5/1（金）＆ 第676回 5/8（金） 予想数字】
・01 04 20 26 27 30 35
・02 08 15 20 27 31 32
・02 10 13 27 30 32 36
・02 19 21 25 29 30 36
・03 17 20 30 31 34 37
・04 19 24 28 29 32 36
・05 14 15 26 30 32 34
・05 18 23 26 27 30 31
・05 19 21 26 28 32 35
・08 11 23 29 30 34 35