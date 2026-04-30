左足関節脱臼骨折で手術し、入院していたタレントの松本明子（60）が30日、自身のインスタグラムを更新し、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の共演者やスタッフからのお見舞いを明かした。

19日に退院し20日から仕事復帰。「ゴゴスマ」には22日放送で3週間ぶりに出演した。

この日の投稿では「ゴゴスマチームの皆様から沢山のお見舞いを頂きましてありがとうございます！」と書き出し、「古舘伊知郎様から高級グラス、内田恭子様から高級和菓子、メイク様からコーヒーセット、ゴゴスマスタッフ様から沢山のカルシウム！回復出来るよう頑張ります！」と心のこもった品々を公開。松本は今月8日が誕生日で、フリーアナウンサー古舘伊知郎からは「用意していた誕生日プレゼントです」「退院後リラックスする時にお使いいただければ」のカードも添えられていた。

フォロワーからは「スタッフ、共演者の方々の愛を感じます。無理しないで楽しんで下さい」「お仕事復帰ご無理なさらずにね そして素敵なプレゼント」「皆さんからの温かいお見舞い あっこちゃん愛されてる証拠ですね」などのコメントが届いた。