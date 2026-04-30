今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。ママさんに抱っこされたところ、足がピーンと伸びきっていたみたいです。投稿はThreadsにて、1万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。

【動画：大好きなママに『抱っこされる猫』→『足』を見ると……思わず笑ってしまう光景】

かーちゃんに抱っこされると…

今回、Threadsに投稿したのは「T&A&F」さん。登場したのは、猫のまっしーちゃん（本名：まっしろちゃん）です。

投稿には、ママさんに抱っこされているまっしーちゃんの姿が。その足をよく見ると、見事なまでにピーンと伸ばされていました。ママさんのことを心から信頼しているのでしょう。体を預け、足をピーンと伸ばし、無抵抗に抱っこ＆なでなでされ続けていたみたいです。ママさん大好きな甘えん坊ちゃんみたいですね。

ちなみに、まっしーちゃんはママさんに抱っこされるのが好きですが、それ以上にパパさんにブラッシングされるのがお気に入りな模様。たくさん可愛がられて幸せそうです。

甘えん坊まっしーちゃんに猫好きたちもメロメロ

ママさんに抱っこされて足をピーンと伸ばしていた甘えん坊猫のまっしーちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「美脚」「可愛い」「ママが好きなのね」などの声が多く寄せられていました。ママさんに甘え切っているまっしーちゃんに多くの方が心癒されたみたいですね。

Threadsアカウント「T&A&F」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。たくさんの猫たちの日常は、見ているだけで元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「T&A&F」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。