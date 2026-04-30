お笑いタレントのだいたひかる(50)が30日、自身のブログを更新。「東京への不満」を吐露した。



【写真】子育ての悩みは「どーでもいーいですよ」とは言えません…

4歳になる長男の遊び場について、「土手ボーイが、野球をやりたがり バットと、大きいボールを持って遊べる場所を探しましたが…広い所がなくて、ゲートボールみたいに転がして遊んできました!」とつづり、芝の上でバットを伸ばして腹ばいに寝そべる愛息の写真を投稿。思い切り投げたり打ったりできなかったからか、長男は少し退屈そうな表情をしている。



近年、大半の公園はボール遊び禁止で、野球やサッカーは専用のグラウンドを借りて行うケースが多い。だいたも「東京は便利で何でもあるようで、野球が出来るような場所は代々木公園!?皆さんが寛いでいるから、邪魔になるし 無くはないんだろうけれど…都心では、難しいなぁと思いました」と“不満”をポツリ。気軽に遊べる場所探しに苦慮しているようだ。



この投稿には「公園はハイハイやヨチヨチ歩きの赤ちゃん達も沢山来てるから野球など出来る公園は地方でも少ないですよ」「今は空き地がないですよね」「代々木公園も野球、サッカー、ボール遊びは禁止だったと思います」「我が家は都外ですが広い公園があっても野球やサッカーなどは危険なので禁止です」「庭を広くしてグランドのようにキャッチボールなどが出来ると良いですね」といった声が寄せられている。



だいたは2002年、有名人などに毒のあるツッコミを入れる一言漫談で第1回R―1ぐらんぷり優勝。16年1月に乳がんと診断され右胸を全摘出。抗がん剤治療を経た後、再発したがんを19年に再手術。放射線治療を中断して不妊治療を行い、22年1月に46歳で第1子男児を出産した。



（よろず～ニュース編集部）